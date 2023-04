"Bis" de Diogo Jota e Mo Salah no regresso aos triunfos do Liverpool

Em Elland Road, o encontro foi um verdadeiro ‘passeio’ para os ‘reds’, que vinham de quatro jogos seguidos sem vencer na prova, sendo que mantêm a oitava posição, mas agora com 47 pontos, menos dois do que o Brighton (sétimo, com menos um jogo).



O neerlandês Cody Gapko, à passagem do minuto 35, desfez o 'nulo' e abriu caminho para o egípcio Mo Salah dilatar a vantagem, aos 39, após ser assistido por Diogo Jota.



No segundo tempo, o colombiano Luis Sinisterra (47) encurtou distâncias para os anfitriões, antes de se iniciar o ‘pesadelo’ para a equipa com a pior defesa (60 golos sofridos) da Premier League, face aos remates certeiros de Jota (52 e 74), Salah (64), o segundo da conta pessoal, e do suplente utilizado Darwin Nuñez (90).



No emblema de Merseyside, o luso Fábio Carvalho não constou na ficha de jogo.



O campeonato é liderado de forma isolada pelo Arsenal, com 74 pontos, contra os 70 do segundo classificado Manchester City, que tem um jogo a menos.