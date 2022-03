"Bis" de João Félix dá vitória ao Atlético sobre o Bétis

No Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, o avançado luso entrou a todo o "gás" e, quando ainda nem estavam decorridos dois minutos, colocou os "colchoneros" na frente, a passe de Correa.



No lado do Betis, o mexicano Andrés Guardado deixou o campo lesionado, aos 10 minutos, e foi precisamente o seu substituto, o ex-portista Cristian Tello, que empatou o jogo, num belo remate colocado, aos 45+5.



O antigo avançado do Benfica voltaria a estar em evidência no desafio e a revelar-se decisivo, ao apontar o segundo tento do emblema da capital espanhola, aos 61 minutos, uma vantagem que foi fechada já perto do fim, por Thomas Lemar (80).



Numa classificação comandada de forma isolada pelo Real Madrid, com 63 pontos, seguido do Sevilha, com 55, o Atlético ocupa o quarto posto, com os mesmos 48 pontos do FC Barcelona, que tem um jogo em atraso e subiu a terceiro.



O Betis, que teve o português William Carvalho no meio-campo durante os 90 minutos e o compatriota Rui Silva entre os suplentes, é, agora, quinto posicionado, com 46 pontos.