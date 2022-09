`Bis` de Lewandowski dá vitória e liderança ao Barcelona

Em Camp Nou, em duelo da sexta jornada, Lewandowski marcou aos 34 e 48 minutos, com o holandês Depay, pelo meio, aos 41, a assinar também o seu nome na lista dos marcadores do encontro.



O avançado internacional polaco já leva oito golos na ‘La Liga’ e reforçou a liderança na lista dos melhores marcadores.



Com este triunfo, o FC Barcelona subiu ao topo do campeonato com 16 pontos, mais um que o Real Madrid, que no domingo joga na casa do Atlético Madrid, no sempre ‘frenético’ dérbi da capital espanhola.



O Elche, que hoje contou com o português Domingos Quina na segunda parte, segue no último lugar, com apenas um ponto.



No primeiro jogo do dia, o Maiorca bateu em casa por 1-0 o Almería, equipa que contou com Samuel Costa a titular e com o internacional português Dyego Sousa a partir dos 72 minutos. Maffeo fez o único golo da partida, aos 25.