Bis de Mbappé e golo de Danilo dão triunfo ao PSG frente ao Saint-Éttienne

Depois da na semana passada ter perdido por 3-1 frente ao Nantes, o líder do campeonato francês cedo ficou em desvantagem no encontro de hoje, com Denis Bouanga a marcar para os visitantes, aos 16 minutos.



Com Danilo e Nuno Mendes no 'onze' titular, a equipa orientada por Maurício Pochettino deu a volta ao resultado em apenas cinco minutos, com golos de Mbappe, aos 42 e 47, ambos com assistências de Messi.



O avançado internacional francês voltou a estar na história do terceiro golo, ao fazer o cruzamento para o segundo poste, onde Danilo cabeceou para o fundo da baliza (52).



O PSG lidera confortavelmente, com 62 pontos, mais 16 do que o Nice e do que o Marselha, que seguem nas segunda e terceira posições, respetivamente.



O Saint-Étienne, que colocou fim a uma série de quatro jogos sem perder, segue na 16.ª posição da tabela, com 22 pontos, mais um do que os últimos quatro classificados, que somam todos 21.