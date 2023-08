"Bis" de Ronaldo dá segunda vitória seguida ao Al Nassr

No Al Awwal Park, em Riade, o encontro da quarta jornada ficou praticamente resolvido nos primeiros 45 minutos, face aos dois penáltis cobrados por Ronaldo (13 e 38) e um outro remate certeiro do senegalês Sadio Mané (40), após passe do antigo jogador do Manchester United.No segundo tempo, Al Gharred desperdiçou da marca do castigo máximo, mas Al Ghannam viria a ser o autor do quarto golo, aos 80 minutos, com Banega a ser expulso, pelo meio, no lado adversário.Com este resultado, o conjunto de Riade, que também teve o internacional luso Otávio no "onze", passa a somar seis pontos, no sexto posto de uma classificação liderada pelo Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo, e pelo Al Ahli, que venceu o Al Tai (2-0).





Mais portugueses



O Al Khaleej, de Pedro Emanuel, empatou 1-1 com o Al Hazem, num encontro em que o português Fábio Martins falhou um penálti, já depois de ter sido servido por Pedro Rebocho, para inaugurar o marcador, aos 22 minutos, para a equipa de anfitriã, que teve ainda Ivo Rodrigues de início.



Já o Al-Akhdoud, de Jorge Mendonça, perdeu pela margem mínima com o Al-Taawon (1-0) e continua sem vencer na prova, na qual é 17.º e penúltimo posicionado, com apenas um ponto, os mesmos do Al Khalleej (16.º) e Al Hazem (18º).