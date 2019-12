`Bis` do jamaicano Leon Bailey derrota Bayern Munique em casa

A despedida de Kovac, no início de novembro, após a equipa de Munique ser goleada pelo Eintracht (5-1), teve um efeito positivo, com o conjunto a vencer quatro jogos, três dos quais com goleadas (Dortmund, Fortuna Dusseldorf e Estrela Vermelha).



Hoje, o cenário voltou quase à 'estaca zero', com a agravante de a equipa sofrer a segunda derrota em casa na 'Bundesliga', num jogo em que foi demasiado perdulária, com uma posse de bola na casa dos 74% e 23 tentativas para marcar, 11 com remates enquadrados.



O Bayer Leverkusen, que subiu para já ao sétimo lugar, à espera ainda do jogo do Wolfsburgo, garantiu a vitória com um 'bis' do jamaicano Leon Bailey, aos 10 e 35 minutos, enquanto Thomas Muller marcou para o Bayern, aos 34.



A pressão do Bayern, que é quarto classificado, foi intensa, mas a equipa falhou muitas oportunidades, mesmo depois de jogar um pouco mais de dez minutos contra dez jogadores, devido à expulsão de Jonathan Tah nos visitantes, aos 81.



A 'Bundesliga' é liderada agora pelo Leipzig, que hoje venceu fora o Paderborn, por 3-2, com mais dois pontos do que o Borussia Moenchengladbach, que no domingo pode reassumir a liderança, se vencer na receção ao Friburgo.