A equipa dos "touros" de Maputo mantém a vantagem de três pontos no Moçambola para o Costa do Sol, segundo classificado, que também venceu o Ferroviário da Beira (2-0), no sábado, na 10.ª jornada do campeonato.A União Desportiva do Songo venceu o Brera Tcumene FC (1-0) e o Ferroviário de Lichinga e a Associação Desportiva de Vilankulo empataram (0-0).