Blackburn afasta Leicester da taça inglesa

O médio Tyrhys Dolan, do, abriu o marcador aos 33 minutos, e o irlandês Sammie Szmodics, aos 52, aumentou a vantagem para dois golos, e o máximo que o Leicester logrou foi reduzir ao minuto 67, pelo avançado nigeriano Kelechi Iheanacho, insuficiente para evitar o afastamento da prova.Nos restantes jogos osentiu algumas dificuldades em casa do Bristol City, 13.º classificado do "Championship", apesar de se ter adiantado logo aos sete minutos, por Phil Foden, que repetiria a dose, aos 74, fechando a questão do apuramento.Kevin de Bruyne ainda faria o "gosto ao pé" ao fixar o resultado final em 3-0, numa partida em que os "citizens" tiveram dois internacionais portugueses no onze inicial, o central Rúben Dias e o médio Bernardo Silva.No-Leeds United estiveram dois internacionais portugueses em destaque, Cédric Soares e João Palhinha, autor de um grande golo, aos 21 minutos, que abriu o caminho da equipa londrina para os quartos de final, mas o lateral direito, contratado na última "janela" de mercado ao Arsenal, também se exibiu a um bom nível.Na segunda parte, o avançado israelita Manor Solomon fixou o resultado final em 2-0, assegurando o apuramento da equipa de Marco Silva, técnico luso do Fulham, para os quartos de final, aos quais não chegava desde 2009/10.João Palhinha acabou por ser substituído pelo médio Harrison Reed, aos 81 minutos, enquanto Cédric deu o seu lugar ao neerlandês Kenny Tete, ao minuto 90.Finalmente, obateu fora o Stoke City por 1-0, com o único golo a ser marcado ao minuto 30, pelo avançado Evan Ferguson, de 18 anos.Entretanto, faltam disputar mais quatro jogos, marcados para esta quarta-feira, que são o Manchester United-West Ham, o Burnley-Fleetwood , o Sheffield United-Tottenham e o Southampton-Grimsby para serem preenchidas as restantes quatro vagas dos quartos de final, sendo que o Fletwood e o Sheffield United competem na "Championship" e o Grimsby na Liga 2 (quarto escalão).