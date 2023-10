Bola de Ouro. Lionel Messi vence pela oitava vez

LIONEL MESSI IS THE 2023 MEN’S BALLON D’OR!



Eight Ballon d’Or for Argentina hero! 🖐🤟#ballondor pic.twitter.com/1slOJ6EoKj — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023



Os argentinos venceram o Mundial2022, realizado no Qatar a meio da temporada, devido às temperaturas naquele país, com o avançado como capitão e principal destaque, marcando sete golos em outros tantos jogos.



É o oitavo troféu do `10` argentino, que venceu também em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021, recorde entre as 67 edições do galardão da France Football, acima dos cinco do português Cristiano Ronaldo.



Em segundo lugar ficou o norueguês Erling Haaland, campeão europeu pelo Manchester City, com o francês Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) em terceiro. Vencedor em 2022, o francês Karim Benzema foi este ano 16.º.

















Em relação aos portugueses, Rúben Dias ficou no 30.º lugar. Bernardo Silva terminou em 9.º e António Silva ficou na 8.ª posição do prémio Kopa, que distingue o melhor jogador sub-21 do mundo, que foi conquistado por Jude Bellingham.