Bolonha consolida quarto lugar da Liga italiana

No estádio Renato Dall’Ara, em Bolonha, Orsolini inaugurou o marcador aos 14 minutos, o belga Saelemaekers ampliou a vantagem aos 44, e fez a assistência para o grego Lykogiannis fechar a contagem, já nos descontos (90+2).



O Bolonha que segue na quarta posição, com 57 pontos, aproveitou da melhor forma a derrota, por 1-0, sofrida no sábado pela Juventus na visita à Lazio, e aproximou-se do terceiro lugar, ficando a dois pontos da formação de Turim.



No quinto posto, a seis pontos do Bolonha, segue a Roma, que ainda hoje visita o Lecce.



A Salernitana, que começou a época a ser treinada pelo português Paulo Sousa, entretanto dispensado devido aos maus resultados, somou a terceira derrota consecutiva, e o 12.º jogo sem vencer para a Liga, na qual ocupa a última posição.