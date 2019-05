Boniek confessa admiração por Eusébio, Torres e Coluna

Zbigniew Boniek, de 63 anos, estrela da Juventus nos anos 80 do século passado, ainda em 2019 recorda os futebolistas portugueses que mais admirou no passado: Eusébio, Torres, Coluna e o Benfica.



O futebolista que cumpriu 499 jogos e marcou 137 golos, foi campeão polaco e vencedor da Liga dos Campeões, está consciente de que na atualidade o futebol é diferente e tem como referências Cristiano Ronaldo e Messi.



Boniek olha para as novas tecnologias com abertura e diz que o futebol atual já não pode passar sem o vídeo-árbitro.