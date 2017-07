Lusa 15 Jul, 2017, 13:37 | Futebol Internacional

Bonucci despede-se de adeptos da Juventus com carta na Gazzeta dello Sport



Redação, 15 jul (Lusa) -- O futebolista internacional italiano Leonardo Bonucci, que na sexta-feira assinou pelo AC Milan, despediu-se hoje dos adeptos da Juventus, o clube que representou nas últimas sete temporadas, dedicando-lhes uma página do jornal Gazzetta dello Sport.



Bonucci comprou uma página no diário desportivo e numa carta com o título 'Uma história esplêndida', lembra que passou em Turim "sete épocas de vitórias e de sonhos realizados", ao longo das quais adquiriu maturidade sempre com a ajuda do clube, hexacampeão italiano de futebol.



"Dei sempre tudo, até ao fim. Recebi, dei e aprendi. Olhando para trás vejo uma história esplêndida, digna de ser concluída num clima de respeito e carinho, e sem nunca colocar em causa o respeito e afeição que recebi dos meus colegas e dos adeptos", escreveu o defesa, de 30 anos.



Em sete temporadas na Juventus, Bonucci conquistou seis títulos de campeão italiano consecutivos, três taças de Itália, e foi finalista de duas Ligas dos Campeões.



A transferência de Bonucci para o AC Milan, equipa na próxima época também contará com o internacional português André Silva, foi anunciada na sexta-feira.



De acordo com a comunicação social italiana, Bonucci, que também já representou o Inter Milão, o Bari, o Pisa e o Treviso, vai assinar um contrato válido por cinco temporadas com o AC Milan.