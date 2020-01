Bordéus de Paulo Sousa segue em frente na Taça de França

Um golo do veterano avançado Jimmy Briand, na execução de um penálti, aos 53 minutos, e outro do médio croata Toma Basic, aos 90+5, garantiram o triunfo e a passagem do Bordéus para a fase seguinte da prova.



No entanto, a exibição do Bordéus deixou muito a desejar e o resultado final não traduz as dificuldades que o Le Mans colocou à equipa de Paulo Sousa, que é o atual 13.º classificado do principal campeonato francês, com 26 pontos.