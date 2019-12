Bordéus de Paulo Sousa sofre empate nos descontos e falha `assalto` ao terceiro

Os 'girondinos' adiantaram-se com golo do jovem avançado nigeriano Josh Maja (27) e a posterior expulsão do togolês Romao (72) parecia decidir o encontro, contudo, Boulaye Dia igualou aos 90+3.



O Bordéus partilha o quarto lugar com o Montpellier, com 23 pontos, a um do surpreendente Angers, de Mathias Lage, que marcou primeiro em Nice, contudo permitiu a reviravolta (3-1): ainda assim, manteve o último lugar do pódio.



O Montpellier, de Pedro Mendes, ganhou por 4-2 ao Amiens, que ficou reduzido a 10 aos 53 minutos, quando o resultado marcava 1-1.



O Lille de José Fonte, Renato Sanches e Xeka, com Tiago Djaló no banco, recebeu o Dijon, superiorizando-se por tangencial 1-0, partilhando o sexto lugar com Lyon e Saint-Etiénne, com 22 pontos.



O Lyon de Anthony Lopes começou a perder em Estrasburgo, mas deu a volta e impôs-se por 2-1.



O lanterna-vermelha Nimes recebeu o Metz, antepenúltimo, e empatou 1-1, continuando ambos em situação aflitiva.



Na sexta-feira, o Marselha, de André Villas-Boas, ganhou por 2-1 ao Brest, mantendo o segundo lugar isolado, provisoriamente a cinco pontos do líder Paris Saint-Germain, que no domingo visita o Mónaco de Leonardo Jardim.