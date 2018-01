Bordéus despede treinador Jocelyn Gourvennec

Mário Aleixo - RTP 18 Jan, 2018, 11:23 / atualizado em 18 Jan, 2018, 11:23 | Futebol Internacional

Eric Bedouet, de 63 anos, adjunto de Gourvennec, que chegou a Bordéus em 2016, foi o escolhido para orientar a equipa até à nomeação de um novo treinador, refere o Bordéus no seu sítio oficial na Internet.



De acordo com a imprensa belga, Michel Preud'homme, de 58 anos, antigo guarda-redes do Benfica (1994/99), é o favorito para suceder a Gourvennec, que ao serviço do Bordéus perdeu cinco dos últimos seis jogos.



O Bordéus ocupa o 13º lugar da I Liga, com 23 pontos, dois acima do Troyes (17º, com 21), que é o primeiro clube acima da linha de despromoção. O Paris Saint-Germain lidera com 53 pontos.