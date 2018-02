Bordéus e Toulouse vencem fora de casa Estrasburgo e Nice

Lusa 03 Fev, 2018, 21:50 | Futebol Internacional

A equipa de Bordéus somou a sua terceira vitória consecutiva, sendo que as duas anteriores foram alcançadas na receção ao Lyon, por 3-1, e visita a Nantes, por 1-0, terceiro e quinto classificados, respetivamente.



Hoje foi a Estrasburgo vencer por 2-0, graças a dois golos do médio senegalês Younousse Sankhare, aos três e aos 48 minutos, o que lhe permitiu ascender ao oitavo lugar, com 32 pontos, enquanto o Toulouse saiu da zona de despromoção e pulou para o 15º lugar, com 26 pontos depois de ter vencido em Nice com um golo do médio costa-marfinense Max Gradel, aos 67.



Em dia de vitórias forasteiras, o Saint-Étienne foi ao terreno do Amiens impor-se, tendo bastado para isso o golo solitário do lateral direito Mathieu Debuchy, aos 62 minutos.



O único a aproveitar o fator casa foi o Montpellier que recebeu e venceu o Angers por 2-1, mas precisou de dar a volta ao resultado, visto que a equipa visitante foi a primeira a marcar, aos 20 minutos, pelo avançado camaronês Karl Ekambi, de penálti.



No entanto, a equipa do Montpellier começou a reviravolta ainda antes do intervalo, com o golo do empate pelo médio Paul Lasne, e consumou-a aos 71 minutos, quando o avançado belga Isaac Mpenza deu a vitória aos locais.



No eixo da defesa do Montpellier alinhou o central português Pedro Mendes, num esquema tático com três centrais.



A classificação é liderada pelo Paris Saint-Germain (PSG), que hoje foi vencer a Lille por 3-0, com 62 pontos, seguido do Marselha, com 51 pontos, do Lyon, com 48 e do Mónaco, com 47, estes dois últimos com menos um jogo.



No jogo principal da 24ª jornada, o Mónaco, de Leonardo Jardim, recebe justamente o Lyon, numa partida que coloca frente a frente o terceiro e quarto classificados.