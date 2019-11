Bordéus quebra série de duas derrotas seguidas na liga com vitória sobre Nantes

O avançado sul-coreano Hwang Ui-jo foi o homem do jogo, ao fazer a assistência para o guineense Francois Kamano marcar o primeiro golo, aos 37 minutos, e ao marcar o segundo do encontro aos 57 minutos, num remate bem colocado de fora da área, depois de ter sido servido pelo brasileiro Otávio, ex-Atlético Paranaense.



Com os três pontos amealhados, o Bordéus segue agora na sétima posição, com 18 pontos em 12 jogos, e a nove pontos do líder Paris Saint-Germain.



Hoje ainda vão ser disputados mais dois jogos em França: o Nice recebe o Reims e o Mónaco de Leonardo Jardim desloca-se ao terreno do Saint-Étienne.