Borussia Dortmund conquista Taça da Alemanha

Lusa 27 Mai, 2017, 21:24 | Futebol Internacional

Com Raphael Guerreiro no ‘onze’, a equipa de Thomas Tuchel marcou primeiro, por Ousmane Dembelé, aos oito minutos, com o Frankfurt a empatar por Rebic, aos 29, e Aubameyang a fazer o golo decisivo, de penálti, aos 67.



O Dortmund venceu a competição pela quarta vez, sendo que a última tinha sido em 2012, e foi derrotado em cinco finais, enquanto o Frankfurt, de Niko Kovac, que tem quatro vitórias na competição, somou a terceira derrota em jogos decisivos.



A equipa de Tuchel 'vingou' as últimas três finais da competição, em que terminou sempre como finalista vencido, duas vezes frente ao Bayern e outra com o Wolfsburgo. O Frankfurt não vence a competição desde 1988.



No estádio olímpico de Berlim, o Frankfurt podia ter feito mais golos durante a primeira parte, em que foi superior, aproveitando um erro defensivo depois do tento inaugural de Dembelé, com Gacinovic a desmarcar Rebic para o golo do empate.



Na segunda parte, o Dortmund pressionou o 11.º classificado da ‘Bundesliga’, conquistada pelo Bayern, e conseguiu criar mais oportunidades de golo.



Aos 63 minutos, um pontapé de bicicleta de Aubameyang, depois de grande trabalho individual de Dembelé, foi parar à barra, graças à intervenção em cima da linha de Marco Fabian.



Raphael Guerreiro foi um dos jogadores mais destacados do terceiro classificado da liga alemã, ao desmarcar Pulisic na área, com o norte-americano a ser derrubado pelo guarda-redes Hradecky para a grande penalidade que resultou no 2-1 final.



Daí para a frente, o Frankfurt pressionou o adversário, procurando forçar o prolongamento, mas o adversário do Benfica nos ‘oitavos’ e do Sporting na fase de grupos da Liga dos Campeões segurou a vantagem, com Aubameyang a rematar à barra nos minutos finais depois de uma jogada de contra-ataque.