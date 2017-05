Borussia Dortmund despede Thomas Tuchel por incompatibilidade com a direção

Lusa 30 Mai, 2017, 14:15 / atualizado em 30 Mai, 2017, 14:15 | Futebol Internacional

Ainda de acordo com o jornal germânico Bild, o treinador Thomas Tuchel, de 43 anos, que chegou ao Borussia Dortmund em 2015, proveniente do Mainz 05, tinha contrato até 2018 e vai receber uma indemnização de 2,9 milhões de euros.



"Esta decisão surge após uma reunião entre o diretor-executivo Hans-Joachim Watzke, o diretor desportivo Michael Zorc, Thomas Tuchel e o seu conselheiro Olaf Meinking, que teve lugar hoje", refere o Borussia Dortmund, acrescentando que o despedimento do treinador "resulta de um longo processo".



O clube esclarece ainda que "não se trata de um desentendimento entre duas pessoas [Thomas Tuchel e Hans-Joachim Watzke], considerando que o Borussia Dortmund, bem como a sua história, será sempre superior a interesses individuais".



Apesar da conquista da Taça da Alemanha, com um triunfo sobre o Eintracht Frankfurt, por 2-1, o primeiro do Borussia Dortmund desde 2012, e da qualificação direta para a Liga dos Campeões, as relações entre Thomas Tuchel e a direção tinham vindo a deteriorar-se há vários meses.



Mesmo antes do incidente ocorrido antes do jogo dos quartos de final da Liga dos Campeões, em que o autocarro do Borussia Dortmund foi alvo de um atentado com um engenho explosivo, já se falava do mal-estar existente entre o treinador e a direção e da sua eventual saída.



O incidente acentuou ainda mais o clima de crispação entre as partes, dado que Thomas Tuchel insurgiu-se contra a decisão de jogar no dia seguinte, sem que a equipa tivesse tempo de se recompor, que lhe tinha sido comunicada por mensagem de telemóvel e sem que tivesse sido consultado.



O presidente do conselho de administração, Hans-Joachim Watzke tem outra versão dos acontecimentos. Sustenta que a alternativa -- colocada à consideração dos jogadores -- era a de não jogar e que se mostrou agastado pelas críticas públicas de Tuchel.