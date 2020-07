Borussia Dortmund e Schürrle rescindem contrato por "mútuo acordo"

Schürrle, de 29 anos, chegou a Dortmund em 2016, proveniente do Wolfsburgo, mas sem espaço de manobra no plantel do Borussia acabou por ser emprestado aos ingleses do Fulham (na época 2018/19) e aos russos do Spartak Moscovo (2019/20).



“Foram tempos com altos e baixos, mas também uma experiência valiosa, quer ao nível do futebol, quer particular”, referiu Schürrle, em comunicado divulgado pelo Borussia Dortmund na conta oficial na rede social Twitter.



Schürrle, campeão mundial no Brasil, em 2014, torneio em que marcou dois dos golos na histórica goleada germânica por 7-1 nas meias-finais, sobre os anfitriões, foi formado no Ludwigshafener e representou, entre outros, Mainz, Bayer Leverkusen e Chelsea, em Inglaterra.