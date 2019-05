Borussia Dortmund empata e deixa caminho aberto para o título ao Bayern Munique

Lusa Comentários 04 Mai, 2019, 22:03 | Futebol Internacional

O Bayern Munique, que mais cedo venceu o Hannover (3-1), tem mais quatro pontos do que o rival de Dortmund, hoje incapaz de segurar uma vantagem de dois golos, com que vencia ao intervalo em Bremen.



Com o lateral português Raphael Guerreiro a titular, Pulisic e Paco Alcacer adiantaram o Borussia Dortmund para o que parecia uma vitória tranquila, aos seis e 41 minutos, mas a segunda parte mudou o cenário.



Foi já na parte final que Mohwald, aos 70 minutos, e Pizarro, aos 75, anularam a vantagem dos visitantes, e deixaram ainda o Werder na luta, a quatro pontos, do último lugar europeu, ocupado pelo Hoffenheim (7.º).



Ao Bayern Munique, basta agora somar mais um ponto na próxima jornada, podendo até perder, desde que ao Borussia Dortmund aconteça o mesmo.