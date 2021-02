Borussia Dortmund `escorrega` novamente em tarde de empates na Bundesliga

Um cenário que deixa o Dortmund na sexta posição, a 15 pontos do líder Bayern Munique, que tem ainda menos um jogo, e numa situação muito pouco favorável ao crónico candidato ao título, tendo em conta que tem apenas um triunfo nos últimos seis jogos.



Hoje, a poucos dias de visitar o Sevilha para a Liga dos Campeões, o Borussia Dortmund esteve a vencer a partir dos 24 minutos, com um golo de Jadon Sancho, mas o Hoffenheim deu a volta ao marcador, com golos de Dabbur, aos 31, e Bebou, aos 51.



O Borussia, que esta época já fez sair o treinador Lucien Favre e promoveu o adjunto Edin Terzic, mostrou-se sempre muito nervoso, apesar do norueguês Erling Haaland ainda igualar, aos 81, evitando males maiores.



Numa tarde de empates, o Bayer Leverkusen, que tinha a oportunidade de ganhar vantagem na luta pelos lugares de acesso à ‘Champions’, deixou-se abater nos instantes finais, num jogo em que perdeu o controlo na segunda parte.



A equipa, quarta classificada, esteve a vencer por 2-0, com golos do argentino Lucas Alario (14 minutos) e do checo Patrick Schick (84), mas foi incapaz de segurar a vantagem e viu o ‘aflito’ Mainz (17.º) empatar o jogo.



Com a equipa da casa muito nervosa e incapaz de manter a posse de bola, o Mainz reduziu aos 89 minutos, por Glatzel, e, aos 90+2, foi Stoger a consumar o ‘golpe de teatro’, ao apontar a igualdade, destroçando a formação de Leverkusen.



Em outros jogos da ronda, o Estugarda (10.º) esteve a vencer, mas consentiu o empate a 1-1 perto do final, diante do Hertha Berlim (16.º), enquanto Werder Bremen (11.º) e Friburgo (oitavo) empataram sem golos.



A jornada da ‘Bundesliga’ prossegue ainda hoje, com o Union Berlin (nono) a receber o Schalke (18.º e último), equipa de Gonçalo Paciência, avançado português que continua de fora, devido a lesão.



O campeão Bayern Munique, que na quinta-feira venceu o Mundial de clubes e é líder do campeonato, entra em campo apenas na segunda-feira, num jogo em que recebe o Arminia Bielefeld (16.º classificado).