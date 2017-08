Lusa 19 Ago, 2017, 18:04 | Futebol Internacional

Borussia Dortmund estreia-se na Bundesliga com vitória



Redação, 19 ago (Lusa) -- O Borussia Dortmund, sem o português Raphael Guerreiro, estreou-se hoje na edição 2017/18 do campeonato alemão de futebol com um triunfo por 3-0 no terreno do Wolfsburgo, que não contou com Vieirinha.



Na Arena Volkswagen, os forasteiros já venciam ao intervalo por 2-0, graças a golos do norte-americano Pulisic, aos 22 minutos, e do defesa espanhol Bartra, aos 27.



O lance concretizado pelo catalão teve a assistência do alemão Mário Gotze, que regressou aos relvados após cerca de oito meses de ausência devido a um problema de saúde.



Na segunda parte, o gabonês Aubameyang confirmo o triunfo, aos 60 minutos.



Raphael Guerreiro não foi utilizado pelo Borussia devido a lesão, a mesma razão que levou Vieirinha a falhar o jogo por parte do Wolfsburgo.



O Hertha Berlim venceu por 2-0 na receção ao Estugarda, que está de regresso ao principal escalão germânico. O australiano Matthew Leckie fez os dois golos da partida, aos 46 e 62 minutos.



Carlos Mané, ainda a recuperar de lesão grave, falhou o regresso do Estugarda à Bundesliga.



Sorte diferente teve o Hannover, outro dos promovidos, que foi vencer ao terreno do Mainz, por 1-0.



O Hamburgo derrotou o Augsburgo por 1-0 e igual resultado alcançou o Hoffenheim na receção ao Werder Bremen.