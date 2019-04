Borussia Dortmund goleia Friburgo e mantém-se na perseguição ao Bayern

Lusa Comentários 21 Abr, 2019, 17:07 | Futebol Internacional

Com o internacional português Raphael Guerreiro a alinhar de início, o Borussia adiantou-se no marcador aos 11 minutos, por intermédio do inglês Jadon Sancho, que concluiu uma excelente jogada de envolvimento coletivo, com participação do jogador luso.



No segundo tempo, Guerreiro assistiu Marco Reus para o segundo golo, aos 54 minutos, antes de Mario Götze, aos 79, e o espanhol Paco Alcácer, aos 87, de grande penalidade, dilatarem os números do triunfo da equipa de Dortmund.



O Borussia, que há duas jornadas perdeu o primeiro lugar para o Bayern, ao ser goleado por 5-0 em Munique, continua no segundo posto, com 69 pontos, menos um do que o hexacampeão germânico, que no sábado venceu o Werder Bremen, por 1-0.