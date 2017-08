Borussia Dortmund recetivo à venda de Dembelé

Mário Aleixo - RTP 09 Ago, 2017, 10:01 | Futebol Internacional

O clube alemão só aceita vender o futebolista francês Ousmane Dembelé, pretendido pelo FC Barcelona, por 120 milhões de euros, noticia esta quarta-feira a revista alemã Kicker, citando fontes do clube germânico.



Desde que o FC Barcelona encaixou 222 milhões de euros, valor da cláusula de rescisão, pela saída de Neymar para o Paris Saint-Germain, a imprensa mundial tem insistido que o clube catalão está interessado em Dembelé, que tem contrato com o Borussia até 2021, para preencher a vaga deixada pelo brasileiro.



Inicialmente, a imprensa avançou que os dirigentes do Borussia Dortmund aceitariam sentar-se à mesa para negociar o avançado francês por 100 milhões de euros, verba que o diretor geral do emblema alemão, Joachim Watzke, considerou "insuficiente".



Caso o FC Barcelona aceite desembolsar os 120 milhões de euros pretendidos pelo Borussia, Dembelé passará a ser a segunda transferência mais cara do futebol mundial, num "ranking" que é agora liderado por Neymar.