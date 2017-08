Borussia Dortmund vence e assume liderança da liga alemã

Lusa 26 Ago, 2017, 19:45 | Futebol Internacional

Pierre-Emerick Aubameyang, o melhor marcador da última edição da Bundesliga, com 31 golos, inaugurou o marcador aos 15 minutos, tendo Nuri Sahin fechado a contagem, aos 57.



Sem o português Raphael Guerreiro, lesionado, a equipa de Dortmund beneficia do facto de ter cinco golos marcados e nenhum sofrido para assumir a liderança da prova, à frente do Bayern Munique e do Hamburgo, que também somam dois triunfos.



Os pentacampeões alemães, que hoje anunciaram ter dado autorização ao português Renato Sanches para procurar novo clube, triunfaram hoje por 2-0 no terreno do Werder Bremen, com um 'bis' de Robert Lewandowski, em apenas três minutos.



Na sexta-feira, o Hamburgo, que completa o trio de equipas só com vitórias, impôs-se ao Colónia por 3-1, no jogo que inaugurou a ronda.



O Hoffenheim, adversário do Sporting de Braga na Liga Europa, empatou 2-2 no terreno do Bayer Leverkusen, depois de ter chegado ao intervalo a perder por 1-0, na sequência de uma grande penalidade convertida por Wendell, aos 32 minutos.



O Augsburgo conseguiu o primeiro ponto da época, ao empatar, também 2-2, na receção do Borussia Mönchengladbach.



Sem Vieirinha, lesionado, o Wolfsburgo venceu por 1-0 no terreno do Eintracht Frankfurt, com um golo de Daniel Didavi, aos 22 minutos.



O Estugarda, sem o lesionado Carlos Mané, recebeu e venceu o Mainz por 1-0, com um tento de Badstuber, aos 53 minutos, desperdiçando a oportunidade de ampliar o resultado, depois de Simon Terodde ter falhado uma grande penalidade, aos 80 minutos.



A segunda jornada da liga alemã fica completa no domingo com a visita do Leipzig, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, ao terreno do Friburgo e a receção do Hannover ao Schalke 04.