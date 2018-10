Borussia Dortmund vence e mantém liderança da liga alemã de futebol

Lusa Comentários 06 Out, 2018, 17:50 | Futebol Internacional

Com Raphael Guerreiro no banco - entraria aos 69 minutos para o lugar de Larsen -, o Borussia Dortmund chegou ao final da primeira parte a perder por 1-0, golo do islandês Alfred Finnbogason, aos 22 minutos.



A reação do Dortmund começou na segunda parte, com o atacante espanhol Paco Alcácer a marcar aos 62 e 80 minutos - no segundo servido por Raphael Guerreiro -, e Mario Götze a confirmar aos 84 minutos, depois de Philipp Max ainda colocado o Augsburgo momentaneamente em vantagem, aos 71.



Os visitantes ainda empataram por intermédio do austríaco Michael Gregoritsch, aos 87 minutos, mas Paco Alcácer voltou a 'salvar' o Dortmund, aos 90+6, completando o 'hat-trick', na conversão de um livre direto.



O Borussia Dortmund está assim em primeiro lugar na 'Bundesliga', com 17 pontos, mais três do que o Werder Bremen, que se impês ao Wolfsburgo na sexta-feira (2-0) e igualou o Herth de Berlim - a equipa da capital não foi além de um empate a zero, hoje, no terreno do Mainz.



O Schalke 04, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, conseguiu encadear a sua segunda vitória, depois de cinco derroas seguidas, ao vencer na visita ao Fortuna Dusseldorf, por 2-0. Com seis pontos, a equipa de Gelsenkirchen saiu da zona de despromoção.



Noutro jogo de hoje, o Hannover recebeu e venceu o Estugarda, por 3-1, cedendo o último lugar ao adversário, embora sigam ambos com cinco pontos, a par do Fortuna Dusseldorf.



O Bayern Munique, que não vence há duas jornadas, recebe hoje o Borussia Moenchgladbach e procura um triunfo que lhe permita sair da sétima jornada no segundo lugar, a um ponto do Dortmund.