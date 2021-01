Borussia Dortmund vence em Leipzig e aproxima-se do pódio da Bundesliga

Com o internacional português Raphaël Guerreiro no ‘onze’, o Dortmund inaugurou o marcador aos 55 minutos, através do inglês Jadon Sancho, que iria assistir Erling Haaland para o segundo, aos 71.



O ponta-de-lança norueguês chegou ao ‘bis’ e anotou o 12.º tento na prova, aos 84 minutos, antes de o compatriota Alexander Sorloth, com o qual forma dupla de ataque na seleção nórdica, reduzir para o Leipzig, aos 89, e fixar o resultado.



O Leipzig, que vinha de oito jogos sem perder na Bundesliga, não capitalizou a derrota do líder Bayern, na véspera, e mantém-se no segundo lugar, com 31 pontos, menos dois do que os bávaros (33). Já o Borussia Dortmund é quarto colocado, com 28 pontos, a um do Bayer Leverkusen (29), que é terceiro.



Os ‘farmacêuticos’, que há um mês lideravam o campeonato, averbaram o terceiro encontro consecutivo sem vencer, ao empatarem 1-1 na receção ao Werder Bremen. O turco Omer Toprak cometeu uma ‘traição’ diante da antiga equipa e inaugurou o marcador para os visitantes, aos 52 minutos, só que o checo Patrik Schik repôs a igualdade, aos 70, num lance com vários ressaltos.



O Union Berlim, quinto classificado, deixou fugir o Dortmund, após ter cedido um empate (2-2), perante o Wolfsburgo, com golos de Sheraldo Becker e Robert Andrich para o conjunto da capital e de Renato Steffen e Wout Weghorst para os ‘lobos’.



Ainda assim, o destaque da ronda vai para o Schalke 04, que, ao fim de 15 jornadas, conquistou a primeira vitória, alcançando uma goleada caseira sobre o Hoffenheim, por 4-0, e evitando igualar um recorde negativo com mais de 50 anos.



Os ‘mineiros’, privados do português Gonçalo Paciência, lesionado, não venciam para a Bundesliga desde 17 de janeiro de 2020, ou seja desde a temporada passada, e vinham de uma série negativa de 30 jogos em ‘branco’.



Com um ‘hat-trick’ do norte-americano Matthew Hoppe, aos 42, 57 e 63 minutos, e três assistências e um golo do marroquino Amine Harit, aos 80, o Schalke festejou o primeiro triunfo, saiu do último lugar e ainda evitou igualar uma marca com mais de meio século, que está na posse do Tasmania Berlim.



Em 1965/66, na única participação na Bundesliga, o emblema da capital alemã completou 31 jogos consecutivos sem vencer, acabando essa edição no último lugar da prova e relegado para o segundo escalão.



Embora se mantenha em zona de despromoção, o Schalke entregou a lanterna-vermelha ao Mainz, que perdeu por 2-0 na receção ao Eintracht Frankfurt, graças a dois golos do internacional português André Silva, ambos de grande penalidade, aos 24 e 72 minutos, que colocam o avançado luso no terceiro lugar da lista dos melhores marcadores, com 11 golos, arás de Robert Lewandowski (20) e Erling Haaland (12).



Já o Friburgo, está a viver a melhor fase da temporada, tendo alcançado a quinta vitória seguida na prova, com uma ‘mão cheia’ de golos ao Colónia (5-0), que lhe permitiu subir ao oitavo posto, a dois pontos dos lugares europeus.