Borussia Dortmund vence Manchester City no arranque da International Champions Cup

Lusa Comentários 21 Jul, 2018, 14:02 | Futebol Internacional

O torneio internacional de pré-época, que reúne alguns dos melhores clubes do mundo, volta a contar com a presença das ‘águias’, que defrontarão o Borussia Dortmund, em 26 de julho (em Pittsburgh), a Juventus, em 28 (em Harrison), e o Lyon, em 01 de agosto (em Faro).



No jogo, que marcou o início do torneio – que decorre em várias cidades mundiais -, City e Dortmund encontraram-se no Soldier Field, em Chicago, com os dois emblemas ainda muito desfalcados na pré-época.



Os internacionais portugueses Bernardo Silva, dos ingleses, e Raphael Guerreiro, dos alemães, e que estiveram no Mundial2018, foram algumas das baixas, bem como Ederson, Aguero, Hazard ou De Bruyne.



Com muitas mexidas de ambos os treinadores, o Borussia Dortmund garantiu a vitória com um golo do ‘capitão’ Mario Goetze, de grande penalidade, aos 28 minutos, num jogo em que o reforço argelino Mahrez se estreou pelo City.



Hoje, a competição prossegue em Klagenfurt, na Áustria, com o Bayern Munique a defrontar o Paris Saint-Germain, equipa que se deverá apresentar também muito desfalcada, devido à previsível ausência de ‘mundialistas’.