Borussia Dortmund volta a suspender Aubameyang

Lusa 14 Jan, 2018, 17:24 | Futebol Internacional

Na sua conta oficial na rede social Twitter, o emblema germânico anunciou a ausência do jogador de 28 anos, mas não revelou o motivo que levou a nova suspensão, a segunda esta temporada.



Em novembro do ano passado, Aubameyang foi punido por ter filmado um vídeo não autorizado nas instalações do Borussia Dortmund.



Em 2016/17, o avançado falhou um jogo da Liga dos Campeões por ter viajado até Milão sem a permissão do clube.