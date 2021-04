Borussia Mönchengladbach contrata Adi Hütter para próxima época

O técnico austríaco de 51 anos tem guiado o Frankfurt, de André Silva, à qualificação para a Liga dos Campeões, no quarto lugar com sete pontos de vantagem para o quinto classificado.



A confirmar-se esse apuramento, Hütter não estará na primeira campanha na principal prova europeia de clubes desde 1960, uma vez que assinou esta terça-feira um contrato de três temporadas a começar no verão.



Em vez disso, estará a orientar o "Gladbach", que é oitavo e, depois de em 2019/20 se ter qualificado para a "Champions", está já a quatro pontos do sexto classificado, que apura para a Liga Conferência Europa.



“Hütter é o melhor treinador para a nossa equipa, para o nosso clube, para os desafios e objetivos que teremos pela frente a partir do verão”, declarou, citado pelo "site" do clube, o diretor desportivo, Max Eberl.



O trabalho de Hütter no Frankfurt levou os alemães às meias-finais da Liga Europa em 2019 e potenciar uma equipa com futebol ofensivo, liderada pelo goleador André Silva, que esta época leva 23 golos na Bundesliga.



O atual treinador do "Gladbach", Marco Rose, também já tem emprego para a próxima época, uma vez que tinha já sido anunciado, em fevereiro, como próximo técnico do Borussia Dortmund.



Desde o anúncio, a equipa perdeu sete dos 10 jogos em todas as competições.