Borussia Mönchengladbach perde e falha segundo lugar na Alemanha

Lusa 03 Dez, 2017, 20:26 | Futebol Internacional

Com desaire de sábado do Leipzig no terreno do Hoffenheim (3-0), a formação de Mönchengladbach ficou em posição de poder subir ao segundo posto, mas golos do turco Malli, aos quatro minutos, de Didavi, aos 25, e do francês Guilavogui, aos 71, acabaram por ditar o triunfo do Wolfsburgo.



Com este resultado, o Borussia continua no quarto lugar, com menos um ponto do que o Schalke 04, terceiro, e menos dois em relação ao Leipzig, que aguentou o segundo posto, agora a seis pontos do líder Bayern Munique.



No outro encontro hoje realizado, o Eintracht Frankfurt foi vencer ao terreno do Hertha Berlim por 2-1 e aproximou-se dos lugares de acesso às competições europeias.