Borussia Mönchengladbach perde liderança da liga alemã após derrota com Wolfsburgo

O Wolfsburgo abriu o marcador aos 13 minutos, com um golod e Schlager, mas, apenas dois minutos de depois, Embolo repôs a igualdade.



O triunfo da equipa da casa, que deixa o Mönchengladbach a dois pontos do Leipzig, que no sábado se impôs por 3-0 no terreno do Fortuna Dusseldorf (3-0), foi selado já em tempo de descontos (90+1) por Arnold.



O Borussia Dortmund, que no sábado somou o terceiro triunfo consecutivo, ao vencer no terreno do Mainz, por 4-0, segue na terceira posição, com 29 pontos, a dois do Mönchengladbach, e a quatro do Leipzig.