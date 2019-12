Borussia Mönchengladbach vence e reassume liderança na Alemanha

Numa ronda em que a grande surpresa foi a derrota do campeão Bayern Munique em casa com o Bayer Leverkusen (2-1), o Mönchengladbach terminou a jornada como a começou, na liderança, com mais um ponto do que o Leipzig.



A equipa tinha perdido na anterior jornada na visita ao Union Berlin (2-0), mas mantendo ainda assim o comando na 'Bundesliga', embora com apenas um ponto de vantagem para o Leipzig, e três para o Schalke, que agora ultrapassou o Bayern.



Hoje, aos quatro minutos a equipa de Mönchengladbach já vencia, com golo de Marcus Thuram, após livre no lado direito, mas o Friburgo igualou quase de imediato, aos seis, num livre frontal e direto de Jonathan Schmid.



Só a segunda parte trouxe tranquilidade ao líder, com o suíço Breel Embolo, que ainda desperdiçou uma grande penalidade, a bisar (46 e 71), num período em que Patrick Hermann também marcou (51).



O Friburgo, que é sexto classificado, a um ponto do Borussia Dortmund, chegou a reduzir para 3-2, por Holler, aos 58, antes de Embolo fazer o seu segundo golo e dar serenidade ao líder da Liga alemã.



A 13.ª jornada prossegue ainda hoje com o embate entre Wolfsburgo e Werder Bremen, e fica completa na segunda-feira, quando o Mainz receber o Eintracht Frankfurt, dos internacionais portugueses André Silva e Gonçalo Paciência.