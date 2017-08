Borussia Monchengladbach vence na estreia

Lusa 20 Ago, 2017, 19:26 | Futebol Internacional

No Borussia Park, o suíço Nico Elvedi marcou o único golo da partida, aos 49 minutos, e garantiu o triunfo da equipa de Moenchengladbach.



No primeiro jogo do dia, Friburgo e Eintracht Frankfurt empataram a zero, naquele que foi o único embate da ronda de estreia da 'Bundesliga' que acabou em igualdade.