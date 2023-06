Bósnio Dzeko vai jogar no Fenerbahçe

”, indicou o Fenerbahçe em comunicado.O avançado bósnio, de 37 anos, estava em fim de contrato com o Inter Milão, clube ao qual chegou em 2021, proveniente da Roma, depois de ter representado também o Manchester City e o Wolfsburgo.Dzeko, que no sábado foi titular na derrota por 3-0 da Bósnia-Herzegovina frente a Portugal, soma 129 internacionalizações e é o melhor marcador da seleção do seu país, com 64 golos.O Fenerbahçe, equipa da qual o português Jorge Jesus anunciou a saída há cerca de uma semana, terminou a Liga turca na segunda posição, e venceu a Taça da Turquia.