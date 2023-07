Botafogo, ainda sem Bruno Lage, soma e segue no Brasileirão

Esta foi a sexta vitória consecutiva para o campeonato do 'Fogão', a quarta do treinador interino Cláudio Caçapa, que passa agora o 'testemunho' a Bruno Lage, depois da saída do também português Luís Castro para os sauditas do Al Nassr, nos quais atua Cristiano Ronaldo.



O triunfo foi apenas construído na segunda metade, tendo Carlos Eduardo, aos 48 minutos, colocado o Botafogo na frente e Di Plácido, aos 61, ampliado a vantagem.



Com esta vitória, o Botafogo chega aos 39 pontos e aumenta para 13 a sua vantagem na liderança da prova, embora com mais um jogo disputado, enquanto a equipa de Pedro Caixinha ocupa para já a sexta posição, com 24 pontos.