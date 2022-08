Botafogo, de Luís Castro, volta a empatar com golo do estreante Gabriel

No Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, os locais estiveram na frente do marcador em dois momentos, face ao ‘bis’ do avançado paraguaio Isidro Pitta, que abriu o ativo, logo à passagem do minuto nove, e já no segundo tempo, aos 65, em resposta ao tento da igualdade de Júnior Santos (61).



O suplente utilizado Gabriel (72), emprestado pelo Benfica, teve a melhor estreia possível pelos cariocas, já que viria a repor nova igualdade e a fixar o resultado final pouco depois, um desfecho que mantém o conjunto do Rio de Janeiro na 13.ª posição, com 26 pontos, enquanto o Juventude continua em último, com 17.



A prova é liderada pelo Palmeiras, de Abel Ferreira, com 48, seguido do Fluminense (segundo, com 41), Flamengo (terceiro) e Corinthians (quarto), de Vítor Pereira, ambos com 39.