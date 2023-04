Botafogo só com vitórias

O ‘Fogão’ venceu o ‘clássico da rivalidade’ no Maracanã com a ajuda do avançado brasileiro ex-FC Porto Tiquinho Soares, que ‘bisou’ na partida, primeiro de penálti, aos 30 minutos, e depois aos 71.



Pelo meio, aos 45+5 minutos, Danilo, que jogou no Sporting de Braga e no Benfica, entre outros emblemas lusos, também marcou para os forasteiros, cuja missão ficou complicada com a expulsão de Rafael, dentro de campo, aos 51, e de Luís Castro, fora dele, aos 57, um minuto depois de ver amarelo.



Sem o técnico português, forçado a ver o resto do encontro da bancada, marcou para o ‘Mengão’ Léo Pereira, aos 59 e aos 86 minutos, mas a equipa da casa não conseguiu pontuar.



Contas feitas, a equipa de Luís Castro é a única com nove pontos, em nove possíveis, tendo como mais próximos rivais o Fortaleza e o Palmeiras, campeão em título e orientado por Abel Ferreira, ambos com sete.



O Flamengo, que em 2023 chegou a ser orientado por Vítor Pereira, seguindo agora sob o comando do argentino Jorge Sampaoli, tem três pontos.



Ainda hoje, o Cuiabá, do treinador luso Ivo Vieira, recebe o Grêmio, à procura de somar a primeira vitória no Brasileirão.