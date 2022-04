Botafogo vence na visita ao Ceará já com Luís Castro no banco

Depois de ter falhado o arranque do ‘Brasileirão’, na derrota em casa com o Corinthians (3-1), do também português Vítor Pereira, devido a um atraso no visto de trabalho, Luís Castro esteve no domingo na visita ao Castelão, na segunda jornada da competição.



A equipa carioca esteve a vencer a partir dos 18 minutos, graças a um golo de João Victor, aos 18 minutos, mas o Ceará ainda empatou por Vinicius Lima, aos 43 minutos, com o jogo a ser resolvido apenas a partir da hora de jogo.



Erison, que já tinha estado na jogada do primeiro golo do ‘Fogão’, marcou aos 60 e bisou aos 80, de grande penalidade, tornando-se o homem do jogo.



O triunfo deixa o Botafogo ao lado de São Paulo, Coritiba, América MG, Cuiabá, Ceará, Internacional e Avaí, entre o sétimo e o 14.º lugar, todos com uma vitória e uma derrota após as duas primeiras jornadas.



Na frente do Brasileirão segue o Corinthians, de Vítor Pereira, que venceu nesta ronda o Avaí (3-0), e o campeão Atlético Mineiro, ambos com duas vitórias, enquanto o Flamengo de Paulo Sousa está no segundo grupo, com um empate e uma vitória.



Os ‘rubro negros’ venceram no domingo na receção ao São Paulo (3-1), depois de um arranque em falso no campeonato, ao empatarem na visita ao Atlético Goianiense (1-1).



Ainda sem vencer está o bicampeão da Taça dos Libertadores, o Palmeiras, de Abel Ferreira, que nesta jornada empatou fora com o Goiás (1-1), depois de na estreia ter perdido em casa com o Ceará (3-2).