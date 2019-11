Bournemouth vence United e sobe ao sexto lugar da ‘Premier League’

O norueguês Joshua King, que passou pela formação do United, marcou o único tento da partida mesmo em cima do intervalo, aos 45 minutos, dando aos ‘cherries’ a primeira vitória sobre os ‘red devils’ desde 2015.



O Bournemouth subiu, provisoriamente, ao sexto lugar, com 16 pontos, os mesmos do Arsenal, que é quinto e defronta hoje o Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo.



Já o Manchester United, que não teve o lateral português Diogo Dalot, vai dando sequência a mais uma campanha desapontante na ‘Premier League’, tendo apenas uma vitória nos últimos seis encontros da competição. Os ‘red devils’ estão já a 15 pontos do líder Liverpool, que visita o Aston Villa.