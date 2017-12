"Boxing Day" coloca em campo José Mourinho e Marco Silva

Mário Aleixo - RTP 26 Dez, 2017, 07:42 / atualizado em 26 Dez, 2017, 07:42 | Futebol Internacional

Para os amantes do desporto-rei o “Boxing Day” enche os estádios com adeptos vestidos a rigor com barretes de Pai Natal e vestindo roupas que receberam de prenda na véspera.



Em Portugal a discussão repete-se ano após ano, com alguns agentes do futebol a defenderem a realização de uma versão portuguesa do "Boxing day" mas a intenção numa chega à prática.



O “Boxing Day” ou dia das caixas de prendas é especial em Inglaterra e aí está esta terça-feira a 20ª jornada da “Premier League” a suscitar as atenções dos amantes do futebol dentro e fora de Inglaterra.



O líder da competição – Manchester City – só joga quarta-feira numa visita a Newcastle.



Esta tarde o segundo classificado Manchester United, de José Mourinho, recebe o Burnley (7º) enquanto o Watford (10º), de Marco Silva, faz as honras da casa ao Leicester (8º).



Eis os restantes jogos da 20ª jornada:



(Hoje (terça-feira)



Tottenham-Southampton

West Bromwich-Everton

Huddersfield Town-Stoke City



Chelsea-Brighton

Bournemouth-West Ham

Liverpool-Swansea



Quarta-feira



Newcastle-Manchester City



Quinta-feira



Crystal Palace-Arsenal



Cumpridas 19 jornadas eis a classificação atual:



1 Manchester City 55 pontos

2 Manchester United 42

3 Chelsea 39

4 Liverpool 35

5 Tottenham 34

6 Arsenal 34

7 Burnley 32

8 Leicester City 27

9 Everton 26

10 Watford 22

11 Huddersfield Town 22

12 Brighton & Hove Albion 21

13 Southampton 19

14 Stoke City 19

15 Newcastle 18

16 Crystal Palace 18

17 West Ham 17

18 AFC Bournemouth 16

19 West Bromwich 14

20 Swansea City 13