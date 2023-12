Braga defronta Partizan no play-off da Youth League

A equipa minhota tentará juntar-se ao FC Porto nos "oitavos" da prova que replica o modelo da Liga dos Campeões, num confronto com o Partizan em uma única mão, no estádio do campeão sérvio do escalão, a disputar em 6 ou 7 de fevereiro de 2024.



O Sporting de Braga terminou no segundo lugar do Grupo C, atrás do Real Madrid e à frente do Nápoles e do Union Berlim, enquanto o Partizan apurou-se para o play-off pelo caminho dos campeões, depois de ter afastado o Universitatea Craiova e o Sheriff.



O Famalicão, que na época passada conquistou pela primeira vez o título português de juniores (sub-19), também disputou a competição no caminho dos campeões, tendo sido eliminado na ronda inaugural pelos dinamarqueses do Midtjylland.



O FC Porto, que conquistou a prova em 2019, qualificou-se diretamente para os "oitavos", ao vencer o Grupo H, à frente do FC Barcelona, enquanto o Benfica, campeão em 2022, foi eliminado, ao terminar em terceiro lugar no grupo D, atrás do Salzburgo e do Inter Milão.