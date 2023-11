Braga repete nulo com Real Madrid e partilham liderança do Grupo C da Youth League

O Sporting de Braga empatou sem golos em casa do Real Madrid, na quarta jornada do grupo C da UEFA Youth League de futebol, partilhando a liderança com os ‘merengues’, ambos com oito pontos.

As duas equipas repetiram o nulo registado na partida entre ambos, em Braga, a 24 de outubro, num jogo equilibrado como o de hoje, no qual se equivaleram na primeira parte, com os minhotos a entrarem melhor e os ‘merengues’ a acabarem a primeira parte ‘por cima’, ainda que não tivesse havido nenhuma oportunidade de golo.



Na segunda parte, o Real Madrid esteve mais perto do golo, mas não conseguiu superar a grande exibição do guarda-redes João Carvalho, que se tornou a figura da partida com três defesas decisivas, a garantir o nulo para os minhotos.



Este empate acaba por servir os interesses das duas equipas, as quais, embora não tenham o apuramento garantido, partem para as duas jornadas finais com cinco pontos de vantagem sobre o Nápoles e o Union Berlim, que hoje se defrontaram com os italianos a receberem e a vencerem os alemães por 1-0.



O Real Madrid e o Sporting de Braga partilham a liderança, com oito pontos cada, mas os espanhóis levam vantagem de um golo na diferença de golos (6-1 contra 5-1), enquanto Union de Berlim e Nápoles seguem nos dois últimos lugares, ambos com três pontos.