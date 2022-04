Braga será 5.ª equipa lusa com três presenças em "quartos"

A formação de Carlos Carvalhal mede forças nos "quartos" da edição 2021/22 da Liga Europa com os escoceses do Rangers (quinta-feira, em casa, e em 14 de abril, em Glasgow), depois de ter eliminado o Mónaco nos "oitavos".Os minhotos, a cumprirem a 23.ª participação nas provas da UEFA, vão repetir o que haviam conseguido na mesma prova em 2010/11, liderados por Domingos Paciência, e em 2015/16, sob o comando de Paulo Fonseca.Em 2010/11, os "arsenalistas" superaram o Dinamo de Kiev (1-1 fora e 0-0 em casa), para depois eliminarem o Benfica e perderem a final com o FC Porto (0-1, em Dublin), e, em 2015/16, "tombaram" nos "quartos", face aos também ucranianos do Shakhtar Donetsk (1-2 em casa e 0-4 em Lviv).O Sporting de Braga vai isolar-se, assim, no quinto lugar do ranking luso, deixando para trás o Boavista (duas) e colocando-se a uns "quartos" do Vitória de Setúbal, agora "perdido" na Liga 3, o terceiro escalão do futebol português.Ausentes das competições do "velho continente" desde 2008/09, os sadinos conseguiram as quatro presenças nos "quartos" no espaço de seis épocas, entre 1968/69 e 1973/74.O Vitória de Setúbal esteve nos "quartos" da Taça das Cidades com Feiras em 1968/69 e 70/71 e da Taça UEFA, a sua sucessora, em 72/73 e 73/74, sendo afastado por Newcastle, Leeds, Tottenham e Estugarda, respetivamente.Os bracarenses podem, a partir da próxima época, partir em busca dos sadinos, sendo que os três "grandes" são, pelo contrário, "inalcançáveis".O Benfica logrou esta época o apuramento para os quartos de final da "Champions", ao superar o Ajax nos "oitavos", e vai para a 32.ª presença, enquanto o FC Porto, que caiu nos "oitavos" da Liga Europa face ao Lyon, soma 19.No terceiro lugar, segue o Sporting, que já esteve 10 vezes em quartos de final, a última em 2017/18, na Liga Europa, sendo afastado nessa fase pelo Atlético de Madrid.