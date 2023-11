Bragantino e Palmeiras perdem no Brasileirão

O Bragantino, a um ponto do líder e com mais um jogo, perdeu na visita ao São Paulo, em jogo decidido já nos descontos, com uma grande penalidade a beneficiar a equipa da casa e convertida por Erison, aos 90+3 minutos.”, alertou Pedro Caixinha.O treinador português garantiu ainda em conferência de imprensa que o Bragantino vai manter a sua ideia, quando faltam seis jogos para o final do campeonato, com uma ronda em atraso para os paulistas, da 30.ª jornada, em casa do Flamengo.”, justificou.No Maracanã, o campeão Palmeiras foi "atropelado" pelo Flamengo, com os rubro-negros a vencerem por 3-0, com golos de Pedro (18 e 65 minutos) e De Arrascaeta (29), num jogo em que Gustavo Gómez, expulso, desfalcou o "verdão" a partir dos 49 minutos.A derrota mantém o Palmeiras em segundo lugar, com os mesmos 59 pontos do líder Botafogo, que tem menos dois jogos, enquanto o Bragantino é terceiro, com mais um jogo do que os cariocas e menos um face aos palmeirenses.”, disse no final Abel Ferreira.O Botafogo recebe esta quinta-feira o Grêmio, em encontro da 33.ª jornada, ficando, posteriormente, ainda com um jogo em atraso, da 29.ª jornada, em casa do Fortaleza.