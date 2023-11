Brasil-Argentina começou atrasado devido a confrontos

O encontro entre Brasil e Argentina, da sexta jornada da zona sul-americana de apuramento para o Mundial de futebol de 2026, começou com um atraso de quase meia hora, devido a confrontos nas bancadas do Maracanã.

Na altura em que se entoavam os hinos, pouco antes das 00h30 em Lisboa, começaram confrontos nas bancadas entre adeptos argentinos e brasileiros, misturados atrás de uma das balizas do Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.



As forças policiais intervieram e começaram a confrontar-se com os adeptos argentinos.



Assim que terminaram os hinos, os jogadores da Argentina deslocaram-se até ao local, tentando acalmar os adeptos, mas os confrontos prosseguiram e os comandados de Lionel Scaloni recolheram aos balneários.



Pelo contrário, os jogadores brasileiros, liderados por Fernando Diniz, mantiveram-se no relvado.



Depois de alguns minutos, as forças policiais conseguiram criar um cordão de segurança e isolar os adeptos argentinos, acalmando os ânimos.



Pelas 00h53 em Lisboa, a seleção argentina voltou ao relvado, reiniciando os exercícios de aquecimento e o encontro começou, finalmente, quatro minutos depois.