Brasil vai acolher o Mundial feminino de futebol de 2027

O Congresso da FIFA selecionou em Banguecoque, na Tailândia, o Brasil, entre um número reduzido de duas candidaturas para sediar o torneio de 2027.Uma candidatura conjunta dos Estados Unidos e do México foi cancelada no final do mês passado e outra, da África do Sul, foi retirada em novembro.A seleção brasileira descreveu o anúncio como uma vitória do futebol feminino, do seu país e da América do Sul.O último Mundial feminino disputou-se em 2023 e foi coorganizado pela Austrália e Nova Zelândia, numa competição em que Portugal se estreou – sendo eliminado na fase de grupos -, e a Espanha conquistou pela primeira vez o troféu.