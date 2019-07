Brasileiro Diego, do Flamengo, vai ser operado ao tornozelo esquerdo

Lusa Comentários 25 Jul, 2019, 18:18 | Futebol Internacional

O antigo jogador do FC Porto e habitual titular no meio-campo do ‘mengão’ sofreu uma entrada aparatosa no reduto da formação equatoriana, que resultou numa fratura, à passagem do minuto 71, deixando a equipa reduzida a 10 elementos, uma que vez que o técnico luso já tinha esgotado as substituições.



Já privado dos lesionados Éverton Ribeiro, Vitinho e De Arrascaeta, o Flamengo dá conta que a intervenção cirúrgica ao atleta, de 34 anos, acontecerá o mais rápido possível, no Rio de Janeiro.



Desde que Jorge Jesus assumiu o comando, o ‘Fla’ apenas conseguiu vencer por uma vez, num total de cinco partidas, sendo que, para seguir em frente na Taça Libertadores terá de dar a volta no Maracanã, dentro de uma semana.