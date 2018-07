Brasileiro Gabriel pode ser o 8 que o Benfica procura

Mário Aleixo - RTP Comentários 19 Jul, 2018, 12:26 / atualizado em 19 Jul, 2018, 12:26 | Futebol Internacional

A SAD encarnada ofereceu sete milhões de euros mas o clube espanhol aponta para um mínimo de 12 milhões.



Recorde-se que a cláusula de rescisão é de 20 milhões mas Alberto Fernandes, o jornalista da rádio Onda Cero que acompanha diariamente o Leganés, admite que o jogador possa sair por metade desta verba.





O atleta já deixou clara a vontade de mudar de ares para um emblema de amior dimensão como é o Benfica.O futebolista, de 24 anos, joga à três épocas no Leganés depois de alinhar na Juventus.A formação do médio foi feita no Vasco da Gama, do Brasil, onde ficou até aos juniores.Ao serviço do clube espanhol e ao cabo de três temporadas soma 111 jogos oficiais durante os quais apontou 19 golos.